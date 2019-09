Veranstaltung legt den Schwerpunkt auf den Einfluss von 5G auf die digitale Wirtschaft; Anmeldung ab sofort möglich

Die GSMA gab heute die ersten Referenten für die Konferenz Mobile 360 Eurasia 2019 am 8. und 9. Oktober 2019 im Lotte Hotel (Moskau) bekannt. Die bereits zum zweiten Mal stattfindende Veranstaltung lädt hochrangige Führungspersönlichkeiten von Mobilfunkbetreibern, Regierungen und Regulierungsbehörden zur Erörterung des Einflusses der Mobilfunktechnologie auf die digitale Wirtschaft in der Region ein. Die diesjährige Veranstaltung mit dem Thema "Nutzung von 5G und neuen Technologien zur Beschleunigung der digitalen Wirtschaft" untersucht den bevorstehenden Start des kommerziellen 5G-Netzes in der Region. Die erste kommerzielle 5G-Einführungsphase wird für 2020 erwartet, wobei es bis 2025 voraussichtlich insgesamt 48 Millionen 5G-Anschlüsse in Russland geben wird.

"Wir freuen uns sehr, unsere zweite Mobile 360 in Russland zu veranstalten und haben ein unglaublich starkes Aufgebot an Hauptrednern aus der ganzen Welt eingeladen, um über die Schlüsselrolle der 5G-Netze in der digitalen Wirtschaft zu sprechen", sagte Mats Granryd, Director General, GSMA. "Ein Hauptschwerpunkt wird auf 5G liegen, wobei die Delegierten einzigartige Einblicke von Branchenexperten erhalten und die Möglichkeit zu Diskussionen und Debatten darüber haben, wie die Branche die Herausforderungen meistern und Chancen des 5G-Zeitalters nutzen kann."

Auf der Mobile 360 Eurasia werden CEOs und Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen der Mobilfunkbranche und des gesamten digitalen Ökosystems die wichtigsten Tendenzen und Fragen im mobilen Bereich thematisieren. Folgende Referenten haben ihre Teilnahme an der Mobile 360 Eurasia bereits zugesagt:

Dmitry Markov, Director for Information Infrastructure, ANO "The Digital Economy", Russland

Vladislav Onischenko, Vorsitzender, Analysezentrum der Regierung der Russischen Föderation

Vasyl Latsanych, CEO, Beeline

Ekaterina Safonova, Director of Partnerships and Training, Technical Advisor, Cybertonica, außerordentliche Gastprofessorin, Staatliche Technische Universität Kasan

Alexander Gorbatko, stellvertretender Leiter der Abteilung für Informationstechnologien Moskau

Jana Krimpe, Partner, Digital Trade Hub Aserbaidschan

Seizo Onoe, President, DoCoMo Technology, und Chief Technology Architect, NTT DoCoMo

Kaan Terzioglu, Mitglied des Board of Directors, Digicel Group

Javier Garcia Gomez, CTO, Europa und Lateinamerika, Ericsson

Anton Ustimenko, Partner, Technology, Media and Telecommunications Sector Leader, CESA, Ernst Young

Alexander Shulgin, Gründer und CEO, Gruppa Kompaniy Familia

Alex Sinclair, Chief Technology Officer, GSMA

Mats Granryd, Director General, GSMA

Afke Schaart, Regional Lead and Vice President Europe, Russia and the Commonwealth of Independent States (CIS), GSMA

Hu Houkun (Ken Hu), Deputy Chairman, Huawei

Nurlan Meirmanov, VP Innovation, Kazakhtelecom

Gevork Vermishyan, CEO, MegaFon

Alexey Kornya, President und CEO, MTS

Arkady Sandler, Director of AI Center, MTS

Eran Fine, CEO, Nanolock Security

Erhun Bas, Secretary General, m-TOD

Richard Van Wageningen, CEO, Orange Business Services, Russland und GUS-Staaten

Pavel Tulubyev, Vorstandsmitglied, Kundenvorstand, Pochta Bank

Luigi Ardito, Senior Director, Government Affairs EMEA, Qualcomm

Wassim Chourbaji, SVP Government Affairs EMEA, Qualcomm

Aayush Bhatnagar, SVP, Reliance Jio

Victor Dostov, Präsident, Russischer Verband für elektronisches Geld und Überweisungen

Sergey Emdin, CEO, Tele2

Otto Williams, VP, Head of Strategic Partnerships, Fintech Ventures CEMEA, Visa

Dmitry Karmishin, Deputy Chief Commercial Offer, Yandex.Money

David An, CTO, ZTE Group Asia

Agenda der Mobile 360 Eurasia

Am Eröffnungstag der Mobile 360 Eurasia wird eine Reihe von Themen behandelt. Dazu zählen Einblicke von Betreibern anderer Märkte, die 5G bereits kommerziell eingeführt haben, Bedrohungen für Cybersicherheit und Identität im Zeitalter von 5G, die zunehmende Bedeutung des Betreibers für den elektronischen Handel, Finanztechnologie und Unterhaltung sowie eine ausführliche Sitzung über neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain. Auf der Agenda des zweiten Tages stehen Sitzungen zur Zukunft des mobilen Zahlungsverkehrs in der digitalen Wirtschaft (Veranstalter: Visa), Städte mit intelligenten Sensoren und vernetzte Mobilität sowie ein Panel mit Prognosen über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz im Jahr 2020, das gemeinsam von der GSMA und dem Skolkovo Open Innovations Forum veranstaltet wird.

Partnerveranstaltungen

Huawei und Visa werden Veranstaltungen auf der Mobile 360 Eurasia ausrichten, die ebenfalls im Lotte Hotel stattfinden. Huawei bietet im Vorfeld der Veranstaltung einen Workshop mit dem Titel "5G-Strategie: Von CTOs lernen", der am 7. Oktober um 14 Uhr stattfindet. Der CTO Workshop legt den Schwerpunkt auf 5G-Innovationen wie den weltweiten Ausbau, Anwendungsfälle und Netzanforderungen verschiedener Branchen. Visa veranstaltet am 9. Oktober von 9 bis 12.30 Uhr ein Forum zum Thema "Neue Zahlungssynergien für Mobilfunkbetreiber", auf dem Themen wie Biometrie, Tokenisierung und Finanztechnologie behandelt werden.

Sponsoren der Mobile 360 Eurasia

Zu den Sponsoren der Veranstaltung zählen MTS (Host Sponsor), Visa (Headline Sponsor), Cisco, Huawei und Ericsson (Industry Sponsors) MegaFon (Mobile Partner), Mobileum und Qualcomm (Supporting Sponsors). ITU, RCC und das Skolkovo Open Innovations Forum sind unterstützende Organisationen sowie Gastgeber verschiedener Roundtables und Aktivitäten der Veranstaltung.

Anmeldung zur Mobile 360 Eurasia ab sofort möglich

Die Anmeldung zur Mobile 360 Eurasia ist ab sofort möglich. Personen, die an einer Teilnahme interessiert sind, besuchen bitte https://www.mobile360series.com/eurasia/attend/attendee-registration/. Weitere Informationen zur Mobile 360 Eurasia, darunter Sponsoringmöglichkeiten, finden Sie unter: https://www.mobile360series.com/eurasia/. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zur Mobile 360 Eurasia (MOBILE360) auf Twitter @GSMAEVENTS, Facebook www.facebook.com/Mobile360Series und LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. Folgen Sie @GSMA, um sich über weitere Nachrichten und Aktivitäten der GSMA zu informieren.

