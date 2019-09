Im Kampf um Marktanteile in Großbritannien greift der Essener Discounter Aldi Süd tief in die Tasche.Allein bis Ende 2020 will der Familienkonzern rund eine Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) in über 100 neue Filialen und Verteilzentren investieren, wie der Chef von Aldi UK, Giles Hurley, am Montag erklärte. Bis Ende 2025 soll die Zahl der Geschäfte im Vereinigten Königreich insgesamt auf 1200 von derzeit rund 840 ausgebaut werden.Aldi UK ist mit einem Marktanteil von inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...