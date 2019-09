Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Royal Dutch Shell. Die Ölpreise sind heute nach den Anschlägen auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien deutlich gestiegen. Davon profitieren Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa im Fokus. Auch hier spielen die Ölpreise die entscheidende Rolle, nur in negativer Hinsicht. Anleger sorgen sich, dass die Lufthansa unter höheren Kerosinpreisen leiden könnten.