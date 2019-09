Es war einer der größten Preisanstiege in der jüngsten Geschichte des Ölpreises: Das Fass Rohöl der Sorte Brent kostete am Montagmorgen zeitweilig 71,95 US-Dollar und damit fast 20 Prozent mehr als am Freitag. Aus Furcht vor Liefer-Ausfällen nach den Drohnen-Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien deckten sich Anleger fast schon panikartig mit Rohöl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...