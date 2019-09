flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent an der Terminbörse ICE tendierte seit dem Spike-Event rund um den Angriff auf die saudischen Ölanlagen überwiegend seitwärts bis abwärts gerichtet. Die zuvor gerissene Kurslücke wurde ohnehin bereits geschlossen. Mit einem am Dienstag schrittweisen Absinken der Kurse an den Aktienmärkten schwappte die Stimmung von der Risikobereitschaft hin zur Risikoaversion auch an den Ölmärkten über. Aufgrund einer weiterhin zu vermutenden Risikoprämie durch die geopolitischen Spannungen mit dem Iran, dürfte das Abwärtspotenzial jedoch als begrenzt zu bezeichnen sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,31 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 70,32 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 64,59/66,78 und 70,32 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 61,05/58,86 und 55,31 US-Dollar auszumachen.

