Stuttgart (ots) - "Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 17. September 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmayer moderiert die Sendung.



Weitere geplante Themen:



Umweltfreundliche Bioreiniger - wie schonend sind sie?



Bioreiniger gelten als umweltfreundliche und hautschonende Alternativen zu konventionellen Putzmitteln. Für das gute Gewissen geben Verbraucherinnen und Verbraucher auch etwas mehr aus. "Marktcheck" untersucht die Inhaltsstoffe und stellt fest: Nicht alles ist so umweltfreundlich und sanft, wie es die Firmen suggerieren.



Wie schnell dürfen Sofas ihre Farbe verlieren?



Schon nach einigen Monaten verlor das bei Inhofer gekaufte Sofa einer Zuschauerfamilie die ursprüngliche Farbe. Das Möbelhaus will keine Abhilfe schaffen - ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.



Alles klar bei PSD2?



Das müssen Verbraucher jetzt wissen Seit September gelten verschärfte EU-Regeln für den Online-Zugang bei Bankkonten und das Bezahlen in Online-Shops. Die neue Zahlungsrichtlinie PDS2 der EU soll Verbraucher bei Geschäften im Netz besser schützen. Was müssen Bankkundinnen und -kunden beachten?



Tipp der Woche: Koffer packen Platzsparend packen - "Marktcheck" testet Vorschläge aus dem Internet.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek (ARDmediathek.de) und unter SWR.de/marktcheck sowie auf YouTube (youtube.com/marktcheck) zu sehen. Fotos bei ARD-foto.de



Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-maehroboter



Pressekontakt:



Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4376779