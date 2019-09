Bonn (ots) - Komiker machen Politik! Comedians und Satiriker drängen in politische Ämter. Jüngstes Beispiel ist Wolodimir Selenski der neue Präsident der Ukraine. Eine Fernsehserie legte den Grundstein für seinen politischen Durchbruch: In "Diener des Volkes" spielt er einen Geschichtslehrer, der dank Social Media-Kampagnen zum Präsidenten gewählt wird und dann antritt in der korrupten ukrainischen Politik aufzuräumen. Realsatire? Nein. Realität. Doch während sich der studierte Jurist, Selenski im Amt durchaus staatsmännisch gibt, lässt es der ehemalige "Titanic"-Chefredakteur, Martin Sonneborn, der seit 2013 Abgeordneter im Europaparlament ist, regelmäßig krachen. "Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen!", lautete der Schlusssatz seiner Rede im Juli 2019, als Ursula von der Leyen sich zur Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker als Präsidentin der EU-Kommission wählen ließ. Wie beeinflusst dieser Trend die Politik? Müssen Komiker die Politik retten? Und warum werden sie gewählt? Zu Gast im phoenix Studio bei Klaus Weidmann sind die Kabarettistin Anny Hartmann und der Politikwissenschaftler Prof. Volker Kronenberg.



