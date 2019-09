Wie die MorphoSys AG (WKN: 663200) heute mitteilt, habe Lizenzpartner Janssen den Zulassungsantrag für Tremfya zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver psoriatischer Arthritis bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. Der Biotech-Forschungskonzern aus der Nähe von München erhofft sich aus dem Partner-Programm die erfolgreiche Marktzulassung des Medikaments in einer weiteren Indikation. Parallel dazu wird die Zulassung in Europa anvisiert.

Morphosys äußerte sich heute dahingehend, dass Tremfya, vorbehaltlich der FDA-Zulassung, eine wertvolle Therapie in dieser Indikation werden könnte." Für Anleger bedeutet das: Morphosys kann sich bei erfolgreicher Markteinführung wohl über weitere Millionenzahlungen des US-Partners freuen wie schon in Vergangenheit. Nach dem starken Kursanstieg in den letzten Monaten dürfte die Einreichung des Zulassungsantrags unter Anlegern bereits erwartet worden sein. Die Morphosys-Aktie bewegt sich heute bei 105,50 Euro nahezu unverändert.

