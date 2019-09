Limburg (ots) - Der Weg zu einzigartigen Rollläden ist dabei denkbar einfach. Michael Heun, Gründer des jungen Unternehmens, beschreibt es so. "Wir haben den kompletten Bestellvorgang über unsere E-Commerce Plattform PRISTO.DE abgebildet. Der Kunde kann mit wenigen Klicks sein Wunschmotiv hochladen oder unter bislang 300 Bildmotiven wählen. Danach legt er die Abmessungen seines vorhandenen Rollladens im Konfigurator fest, positioniert das Bild und gibt seine Lieferadresse an. Maximal 3 Wochen später bekommt er einen innovativen einzigartigen Aluminiumrollladen, samt Einbauanleitung."



Der Austausch des alten Rollladens ist dank gut gemachter YouTube Videos und Anleitungen kinderleicht. Wer dennoch diese Arbeit lieber delegiert, findet auf der o.g. Webseite schnell einen Handwerker in seiner Nachbarschaft, der diese Arbeit kostengünstig erledigt.



Das Angebot von PRISTO.DE ist bisher einzigartig, da die Bedruckung von Rollladenflächen aufgrund der dreidimensionalen Oberfläche eine Herausforderung an die Drucktechnologie darstellt. Michael Heun hat es mit seinen Partnern dennoch geschafft und setzt bewusst auf Premiumqualität nicht nur beim Druckergebnis, sondern auch bei der Auswahl der Rollladenwerkstoffe und Zubehör.



Die nächsten Ziele sind schon gesteckt. So wird es zukünftig weitere "customized" Großflächen geben. Haus- und Garagentüre, Heizkörper oder Tische werden in Kürze zur individuellen Gestaltung folgen. Im Webshop lassen sich - neben nützlichem Zubehör - auch LED-Beleuchtung ordern, die die Rollläden von innen oder außen besonders in Szene setzen.



