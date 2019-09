Tagesausblick für 17.9.: DAX - Ölpreisanstieg löst Gewinnmitnahmen aus!

Richard Pfadenhauer,

Der Ölpreis war heute das zentrale Thema an den internationalen Finanzmärkten. Ein Drohnenangriff auf saudi-arabische Ölanlagen ließ den Preis für das schwarze Gold zweistellig nach oben schießen - der stärkste Anstieg seit 1991. Die Angst, dass sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten verschärfen könnten verunsicherte heute die Investoren. Hinzu kamen schwache Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz gingen in China im August zurück. Der Handelskonflikt mit den USA hinterlässt also Spuren. Viele Investoren nutzten die Nachrichtenlage, um nach der jüngsten Rallye Gewinne mitzunehmen. So schloss der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 12.400 Punkten und der EuroStoxx 50 gab auf 3.527 Punkte nach.

Am Anleihemarkt bleib es heute ruhig. Die Rendite 10 - jähriger Bundesanleihen pendelte sich bei minus 0,48 Prozent ein. Gold schob sich über die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze und Silber an die 18-US-Dollarmarke. Der Preis für ein Fass Brent Crude Oil schoss zeitweise auf 72 US-Dollar nach oben. Zum Handelsschluss in Deutschland gab er zwar auf 67,20 US-Dollar nach. Die Bullen bleiben jedoch am Drücker.

Covestro trennt sich vom Polycarbonatplatten-Geschäft in Europa. Die Aktie kann gegen den Trend zulegen und peilt das Junihoch an. Der zweite Chemiekonzern im DAX, BASF schloss heute ebenfalls im Plus und hat die Junihürde bereits geknackt. Deutsche Wohnen und Vonovia wurden durch positive Analystenkommentare beflügelt. ams senkte die Mindestannahmeschwelle für Osram von 70 auf 62,5 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 1. Oktober. Südzucker profitierte von guten Ergebnissen der Tochter Cropenergies. Zu den stärksten Branchen zählten heute die Rohstoffe. Sowohl der StoxxOil & Gas Index als auch der BANG-Index mit vier großen Goldminenkonzernen legten deutlich zu. In den USA waren Ölmultis und Ölausrüster wie Apache, Halliburton und Schlumberger unter den größten Gewinnern im S&P500 Index zu finden.

Morgen meldet Adobe Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA - Industrieproduktion, August

Widerstandsmarken: 12.590/12.650/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.230/12.340 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach unten auf 12.390 Punkte und pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.370 und 12.420 Punkten. Auf der Unterseite findet der DAX bei 12.340 Punkten eine gute Unterstützung. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.590/12.650 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.340 Punkte droht ein Rücksetzer bis 12.230 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2019 - 16.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2014 - 16.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,36 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,51 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.09.2019; 17:27 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

