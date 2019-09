Laut der Research-Abteilung von BBVA bestätigen aktuelle Wirtschaftsdaten aus China, dass sich das Wachstum in den letzten Monaten verlangsamt hat. Wichtige Zitate: "Eine Reihe von Konjunkturdaten per August deuten auf eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit in diesem Sommer hin. Zusammen mit den zuvor veröffentlichten Handels- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...