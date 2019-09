New York (ots/PRNewswire) - Die biodynamische Kellerei Château l'Hospitalet aus der französischen Region Languedoc nimmt im Rahmen der Platinum List 2019 von Celebrated Living einen begehrten Platz ein.



Das im Bereich der biodynamischen Weinherstellung führende französische Unternehmen von Gérard Bertrand erlebte in diesem Jahr einen legendären Sommer. Das Weingut des beliebten französischen Winzers - Château l'Hospitalet - das eine biodynamische Wirtschaftsweise verfolgt, wurde im Rahmen der Platinum List 2019 von Celebrated Living mit dem Preis "Best Vineyard Experience" ausgezeichnet. Das Luxusmagazin von American Airlines (verfügbar in Premium-Kabinen) bietet die Möglichkeit an, das charmante Weingut und seine "Mutlitsensory Experience" zu erleben, die es - wie Bertrand es ausdrückt, Gästen ermöglicht, die Lebensenergie vor Ort zu sehen, zu riechen, zu (er)spüren - und zu verstehen, was wir hier machen."



Eingebettet zwischen dem französischen Massif de la Clape und dem Mittelmeer bietet das Château l'Hospitalet Besuchern eine immersive 360 Grad Wein-Erfahrung; das Angebot reicht von geführten Touren durch den Weinberg über Weinverkostungen bis hin zu einem berühmten jährlichen Jazz Festival und mehrgängigen Menüs im von Michelin empfohlenen Restaurant L'Art de Vivre. Chefkoch Laurent Chabert nimmt Gäste, die das entsprechende Paket gebucht haben, in seinen Biogarten mit, um die für Kochkurse erforderlichen Kräuter zu pflücken. Die Angebote umfassen einen Aufenthalt im erst vor kurzem renovierten Hotel mit 38 Zimmern, in dem die Gäste sich am beheizten Pool mit Ausblick auf Weingärten und Mittelmeer, bei einem Golfspiel oder bei einem Tennismatch erholen können. Das Hotel bietet im "Künstler-Dörfchen" vor Ort, in dem es auch Geschäfte gibt, täglich Ateliers für Malerei- und Bildhauerei an.



Dieser Sommer war für Bertrand besonders erfolgreich, und er ist stolz darauf, dass sein Unternehmen beim International Wine Challenge 2019 im Juli einen weiteren begehrten Preis gewonnen hat. Der Château l'Hospitalet, Grand Vin AOP La Clape 2017 (ein großer Wein) von Gérard Bertrand, wurde zum World Champion Red Wine gekürt.



"Die französische Region Languedoc hat sich sowohl in Frankreich als auch weltweit zu einem Maßstab für Qualität entwickelt, erklärt" Bertrand. "Es ist eine Ehre für uns, zu sehen, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat und dass ein Konzept - der Respekt vor der Natur, von den Gärten bis zum Wein - gefördert wird, das uns so sehr am Herzen liegt."



Über Gérard Bertrand Das Leben von Gérard Bertrand im Weinberg begann im Alter von zehn Jahren. Als Winzer und Besitzer von 15 Landgütern verbrachte er die vergangenen 30 Jahre damit, das Weinbaugebiet Languedoc, aus dem er stammt, neu zu gestalten und es zu einem der besten Weingebiete weltweit zu machen. Gérard Bertrand stellt Weine von ausgezeichneter Qualität her und ist leidenschaftlicher Umweltschützer.



