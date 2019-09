TOM TAILOR Holding SE steht kurz vor erfolgreichem Abschluss der Finanzierungsverhandlungen DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung TOM TAILOR Holding SE steht kurz vor erfolgreichem Abschluss der Finanzierungsverhandlungen 16.09.2019 / 19:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TOM TAILOR Holding SE steht kurz vor erfolgreichem Abschluss der Finanzierungsverhandlungen Hamburg, 16. September 2019. Die TOM TAILOR Holding SE steht kurz vor dem Abschluss einer Einigung mit den Konsortialbanken und dem Mehrheitsaktionär Fosun über die Kernpunkte der neuen Finanzierungsstruktur und der damit verbundenen Beiträge der jeweiligen Parteien. Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE geht mit Blick auf die konstruktiven Gespräche der vergangenen Wochen davon aus, dass in Kürze eine entsprechende Eckpunktevereinbarung (Term Sheet) mit den Konsortialbanken abgeschlossen wird und bis spätestens Ende Oktober 2019 die Vertragsdokumentation für die neue Kreditvereinbarung, die eine Laufzeit bis Ende September 2022 vorsieht, finalisiert sein wird. Entsprechend wurde heute die Vereinbarung der TOM TAILOR Holding SE mit den Konsortialbanken über eine Brückenfinanzierung bis Ende Oktober 2019 verlängert. Das kurzfristige Darlehen von Fosun wurde ebenfalls verlängert. Mit der Finalisierung der Finanzierungsvereinbarung plant die TOM TAILOR Holding SE auch die Jahres- und Konzernabschlüsse für 2018 fertig zu stellen und zu veröffentlichen. Weitere Informationen über die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 wird die Gesellschaft nach Fertigstellung der Abschlüsse veröffentlichen. Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com 16.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 199 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 874459 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 874459 16.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0270 2019-09-16/19:11