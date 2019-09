Mannheimer Morgen zu: über den Abschwung im Südwesten Überschrift: Diffuses Bild Es ist kein Schaden, wenn sich die Politik frühzeitig um ein möglicherweise heraufziehendes Konjunkturtief kümmert. Im andauernden Gerangel mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann um die Hoheit bei Zukunftsthemen hatte diesmal CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut die Nase vorn. Dabei ist noch gar nicht ausgemacht, wie sich die wirtschaftliche Abschwächung in den exportabhängigen, baden-württembergischen Paradebranchen Auto- und Maschinenbau auswirkt. Denn gleichzeitig brummt es in der vom Inlandsmarkt abhängigen Bauwirtschaft, im Handwerk und bei viele Dienstleistungsfirmen. Die Exporteure leiden unter den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskriegen und sind durch den Brexit verunsichert. Trotzdem haben die Autoverkäufe zuletzt wieder zugelegt. Es bleibt unklar, ob die Konjunktur nur eine Delle hat oder ob ihr ein langer Abschwung bevorsteht, der auf viele Branchen übergreift. Und beim Klagen der Arbeitgeber schwingt im Hintergrund mit, dass die Chemie- und die Metallindustrie vor schwierigen Tarifrunden stehen. Angesichts der allgemeinen Verunsicherung ist es sinnvoll, die Instrumente zur Krisenbekämpfung aufzupolieren. Gute Erfahrungen hat man vor zehn Jahren mit dem Kurzarbeitergeld plus gemacht. Der Bund sollte für den Notfall die Weichen stellen. Dass sich die Arbeitgeber aber jetzt mit Verweis auf eine eventuelle Rezession jeder Klimaschutzmaßnahme verweigern wollen, geht zu weit. Gerade die Autoindustrie hat ja ihren Teil zu den teilweise hohen Schadstoffbelastungen beigetragen. Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 13:24 ET (17:24 GMT)