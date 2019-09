KAHL AM MAIN (IT-Times) - Die Fondsgesellschaft Invesco hat ihre Beteiligung am deutschen Spezial-Maschinenbauunternehmen Singulus Technologies deutlich reduziert. Die entsprechende Transaktion wurde am 12. September 2019 gemeldet und heute erst von der Singulus Technologies AG veröffentlicht, fand aber...

Den vollständigen Artikel lesen ...