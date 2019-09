Einen der schillerndsten Unternehmenskonkurrenzkämpfe der deutschen Geschichte, die nicht selten auch in medienwirksam öffentlich ausgetragenen Feindseligkeiten gipfelten, stellt bis heute fraglos das Verhältnis zwischen den größenmäßig führenden deutschen Sportartikel-Herstellern, ADIDAS und PUMA, dar.Beide Unternehmen gingen aus der 1924 gegründeten, aus dem väterlichen Betrieb heraus erweiterten "Gebrüder Dassler Schuhfabrik" hervor. Deren ursprüngliche Leitung lag zunächst bei Adolf (Adi) Dassler. 1924 trat auch sein 2 Jahre älterer Bruder Rudolf Dassler in die Geschäftsführung ein, wodurch es zu o. g. Firmenumbenennung kam. Nach Ende des 2. Weltkriegs zerstritten sich die beiden Brüder schließlich bis an ihr Lebensende. Hintergrund war, dass Rudolf Dassler im Gegensatz zu seinem Bruder, der bereits nach einem Jahr Kriegsdienst wieder die Unternehmensleitung aufnehmen konnte, bis zum Kriegsende in vielfältigen Funktionen in den deutschen Ostgebieten zum Einsatz kam und anschließend eine einjährige Haftstrafe in einem amerikanischen Internierungslager wegen des Verdachts der Spionage für die sowjetische Rote Armee verbüßte. Diese Verhaftung war angeblich vor allem auf eine Denunzierung Rudolf Dasslers durch Adi Dassler zurückzuführen, was zum dauerhaften Bruch zwischen beiden Brüdern und in 1946 zur sofortigen Unternehmens-Aufspaltung in die heutigen Konzerne ADIDAS (Leitung: Adi Dassler) und PUMA (Leitung: Rudolf Dassler) führte.

