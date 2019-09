Daniel Hynes und Soni Kumari, Analysten der Australia and New Zealand Banking Group, äußern sich zum Angriff auf die saudischen Ölanlagen. Wichtige Zitate: "Die Einrichtungen der Ölfelder Abqaiq und Khurais wurden am Samstag um 4 Uhr Ortszeit von Drohnen angegriffen. Dies hat die Ölkapazität Saudi-Arabiens um die Hälfte reduziert und dürfte in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...