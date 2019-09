Neuer Blog-Artikel: Wie erreichen profitable Trader mentale Stabilität im Trading? (JK-Trading.com) - Der DAX ist nach den Angriffen auf eine saudische Öl-Raffinerie und resultierenden Turbulenzen am Ölmarkt zur Markteröffnung verhältnismäßig unspektakulär in die Woche gestartet. Zwar rutschte der deutsche Leitindex unter das 12.400er Level, konnte sich allerdings im Laufe des Tages zurück in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...