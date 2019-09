Die Liste der in abgestraften Automobilzulieferer ist lang. Neben den bekannten negativen Effekten resultierend aus dem Handelskonflikt wächst zudem der Druck das eigene Geschäftsmodell um Komponenten des Fortschritts zu erweitern. Das gelingt nicht jedem auf Anhieb.Der französische Zulieferer Plastic Omnium konnte hingegen rechtzeitig die Auswirkungen der Auto-Krise durch geschickte Zukäufe kompensieren. Mit neuen Fertigungsanlagen und Restrukturierungen im eigenen Geschäft wurden so die Einschläge abgefedert. Entgegen der Konkurrenz konnte PO so im den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahreswert um 21% auf 4,61 Mrd. € (ohne Joint Ventures) steigern. Insbesondere die Konsolidierung des Frontmodul-Anbieters HBPO hatte dazu effektiv beigetragen. Allerdings zu Lasten des Nettogewinns der in Folge um ca. 30% auf 155 Mio. € sank. Für die zweite Jahreshälfte will PO bei den Investitionen deutlich zurückhaltender agieren, zumal ohnehin keine weiteren Werkseröffnungen vorgesehen sind. Positiv schaut das Management aber in die Zukunft: Plastic Omnium rechnet damit, dass sich die weltweite Automobilproduktion 2020 oder 2021 wieder deutlich erholen wird.

