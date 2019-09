"Lübecker Nachrichten" zu Trump/Öl/Iran:

Die Optionen Trumps am Persischen Golf sind begrenzt. Ein Krieg mit dem Iran würde den Anstieg der Ölpreise um ein Vielfaches beschleunigen. Die US-Wirtschaft würde weiter in die Krise rutschen, womöglich im Wahljahr in eine Rezession. Diese schlechten Aussichten hat sich Trump selbst eingebrockt. Ohne Not hat er Wirtschaftskonflikte mit den Regionen der Welt begonnen, von Europa bis nach China. Er hat Freunde zu Gegnern gemacht und Despoten zu Freunden. Er hat den internationalen Handel solange mit Zolldebatten belastet, bis das Wirtschaftswachstum weich wurde und nachließ./yyzz/DP/stw

