Neudefinition der Netzwerkökonomie für Mobilnetzbetreiber durch offene Schnittstellen in offener Funkhardware

Mavenir, ein Unternehmen mit Führungsrolle in der Beschleunigung der Software-Netzumwandlung und der Neudefinition der Mobilnetzwerkökonomie für Kommunikationsnetzbetreiber (Communications Service Provider CSP), wurde zum zweiten Mal in jährlicher Folge für seine innovative virtualized RAN (vRAN)-Lösung mit dem Gewinn des Titels 'Best RAN Technology' ausgezeichnet. Die vRAN-Technologie von Mavenir mit offenen Schnittstellen auf einer offenen Funkhardware bietet die nötige Flexibilität zur Unterstützung verschiedener 4G/5G-Einsatzkonfigurationen, ohne das bestehende 4G-Geschäft zu gefährden.

Im Gegensatz zu traditionellen Herstellern von Netzwerkausrüstung befreit die virtualisierte offene RAN-Technologie von Mavenir von der Abhängigkeit vom Zulieferer. OpenRAN verändert nämlich vollständig die Dynamik und die Ökonomie der heutigen Märkte, in denen die Kosten hoch bleiben, wenn ein Carrier nicht von veralteter Hardware wegkommt.

Die Herangehensweise von Mavenir unterscheidet sich radikal von traditionellen proprietären Modellen. Mit einem umfassenden Portfolio vollständig virtualisierter VNFs wird die Cloud-native Virtualisierung der Basisbandverarbeitung bis zum Rand des Netzwerks ausgeweitet. vRAN bringt mehr unternehmerischen Spielraum durch Netzelastizität, Flexibilität und dynamische RAN-Optimierung. Die Zentralisierung der Basisbandverarbeitung ermöglicht die dynamische RAN-Adaptierung durch hierarchische Mobilität, SON, CoMP, zentralisierte Zeitplanung, Regeldurchsetzung und Störungskontrolle. Darüber hinaus ist die vBBU von Mavenir für die gleichzeitige Unterstützung multipler Fronthaul-Splits konzipiert wodurch sich die vRAN-Lösung als ideale zuliefererunabhängige und zukunftssichere CSP-Strategie darstellt.

"Die Carrier beurteilen Lieferanten danach, ob sie ihnen dabei helfen können, sie sicher in die 5G-Ära zu geleiten. Als einziger Anbieter kompletter Netzwerksoftware in der Branche ist Mavenir in der besten Position, beim Umstieg auf ein virtualisiertes Netzwerk zu helfen. Anwender, die jetzt ihre Cloud-Architektur an vRAN anpassen, werden am stärksten vom niedrigeren TCO profitieren," meint Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. "CxOs von großen und kleinen Anwendern spüren bereits jetzt die Effizienz und Rentabilität, die ein virtualisiertes Netzwerk ihren Organisationen verschafft."

Die Mavenir-Expertise bei NFV und Automation verringert die Zeit des Anwenders, ein Produkt auf den Markt zu bringen, und bietet entscheidende Kosteneinsparungen. Als einziger Cloud-nativer End-to-End Network Software Provider in der Branche bietet Mavenir ein 4G- und 5G-Portfolio mit vRAN, vEPC/5G Core, vIMS, RCS Business Messaging, Sicherheit und weiteren wichtigen Lösungen.

Die TechXLR8 5G Asia Awards wurden am 11. September in Singapur vergeben.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastrukturstapels hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zum preisgekrönten Packet-Core und RAN Mavenir weist die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Durch die Nutzung von branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für über 250 CSP-Kunden in mehr als 130 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit bedienen.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com

