=== 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) 10:30 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, PK zur Strategie, Duisburg *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: -38,0 Punkte zuvor: -44,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -13,5 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Jordaniens König Abdullah II. bin al-Hussein, PK nach Treffen, Berlin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,6% zuvor: 77,5% 19:10 LU/EZB-Direktor Coeure, Teilnahme an der Konferenz "The Future of the International Monetary System", Luxemburg 21:00 US/Beginn der UN-Generalversammlung, New York 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Supreme Court, Urteil über Zwangspause des Parlaments, London - IL/vorgezogene Parlamentswahlen in Israel ===

