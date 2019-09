Hamburg (ots) - Selfies an den schönsten Orten Irlands machen, ohne dort gewesen zu sein - das können Smartphone-User jetzt mit einem neuen Mixed-Reality-Werbeformat des Online-Werbung-Spezialisten Teads. Den Irland-Liebhabern stehen vier verschiedene Fotomotive zur Auswahl, die die bekanntesten Landschaften und Sehenswürdigkeiten der grünen Insel zeigen. Smartphone-User können ein Foto von sich knipsen, welches dann als Briefmarke auf der digitalen Postkarte erscheint - das obligatorische dreiblättrige Kleeblatt "Shamrock" als Stempel rundet den virtuellen Urlaubsgruß ab. Im Anschluss können die Selfie-Macher das fertige Bild direkt herunterladen und an Freunde und Familie verschicken.



Irland ist eine Reise wert



Im Rahmen der Tourism Ireland Kampagne "Irland. Lässt dein Herz höher schlagen" soll die Werbung mit der interaktiven Selfie-Funktion User dazu animieren, sich mit Irland als Reiseziel zu beschäftigen. Die Werbung wird auf den Online-Seiten großer Medien, beispielsweise auf Spiegel Online, innerhalb eines Artikels rund um das Thema Irland und Reise platziert und erreicht so vor allem solche User, die sich für einen Trip auf die grüne Insel interessieren. Die Bilderwelt macht Lust auf eine Irland-Reise und versorgt Nutzer zugleich mit nützlichen Tipps rund um mögliche Destinationen.



Umgesetzt wurde die innovative Smartphone-Werbung erstmals von Teads gemeinsam mit Tourism Ireland. Nach der erfolgreichen ersten Phase im Frühjahr, spielt Tourism Ireland nun die besten Bilder des Mixed-Reality-Formats erneut auf der globalen Mediaplattform von Teads aus.



Teads ist die globale Mediaplattform. Durch die Zusammenführung der besten Publisher weltweit, kann Teads Werbung an über 1,5 Milliarden Menschen monatlich ausspielen. Mithilfe der innovativen Technologie von Teads Studio und AI-gesteuerter Optimierung macht die End-to-end-Plattform von Teads zielorientierte Werbung entlang des gesamten Marketing-Funnels möglich. Teads hat digitale Werbung neu definiert und verbannt veraltete Werbeerlebnisse durch erhöhte Qualitätsstandards aus dem Markt. Davon profitieren sowohl die User als auch Publisher und Werbungtreibende. Mit mehr als 750 Mitarbeitern in 26 Ländern kooperiert Teads mit weltweit führenden Markenunternehmen, Agenturen und Publishern. www.teads.com



Über Tourism Ireland Tourism Ireland ist die touristische Marketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com



