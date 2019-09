FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH41M6 HCOB MZC 18 15/26 0.000 %

XFRA DE000HSH41L8 HCOB MZC 17 15/20 0.000 %

OXMC XFRA DE0008486655 DWS CONCEPT GS+P FOOD 4.620 EUR

TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.245 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.100 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.697 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.507 EUR

BS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.045 EUR

8GA XFRA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 0.015 EUR

C4S1 XFRA KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON. 0.019 EUR

BOF XFRA HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 0.063 EUR

SHV XFRA HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT. 0.001 EUR

CPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.052 EUR

RMM XFRA FI0009007066 RAMIRENT OYJ 0.230 EUR

ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.051 EUR

G6P XFRA DE0007612103 GOING PUBLIC MEDIA NA ON 0.200 EUR

UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD 0.034 EUR

1K1 XFRA AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. 0.018 EUR

TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.035 EUR

IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.065 EUR

FS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001 0.172 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.154 EUR