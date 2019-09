FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.383 EUR

N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.068 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.371 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.317 EUR

BUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.453 EUR

WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.100 EUR

QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.045 EUR

BN92 XFRA US064058AF75 THE BK OF NY MELLON DEP.F 0.002 %

RIT1 XFRA US2043191079 FIN.RICHE. A ADR 1/10/SF1 0.185 EUR

FU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.010 EUR

LTEC XFRA CH0025751329 LOGITECH INTL NA SF -,25 0.671 EUR

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.082 EUR

DGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.007 EUR

ORI1 XFRA BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW DL-,10 0.060 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.181 EUR

XFRA DE000HSH4TP2 HCOB MZC 11 14/24 0.001 %

RITN XFRA CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT SF 1 1.828 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.408 EUR

NZTA XFRA US84652A1025 SPARK NEW ZEALAND ADR/5 0.413 EUR

XFRA DE000HLB0023 LB.HESS.-THR.ZI.EX.09A/13 0.002 %

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.186 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.272 EUR

AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.032 EUR

68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.091 EUR

21U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD 0.009 EUR

TCBT XFRA NL0009690247 THINK IBOXX CORP.BD U.ETF 0.050 EUR

TRET XFRA NL0009690239 THINK GLO.RL EST.U.ETF 0.360 EUR

TSWE XFRA NL0010408704 THINK SUST.WORLD UCITS 0.370 EUR

T6ET XFRA NL0009690221 THINK GLO.EQUITY U.ETF 0.270 EUR

VDIV XFRA NL0011683594 THINK MORN.HIGH DIV.U.ETF 0.220 EUR

VIGB XFRA NL0010273801 THINK IB.AAA-AA GOV.BD UE 0.170 EUR

VMUS XFRA NL0011376074 THINK MORN.NO.AM.EQ.U.ETF 0.200 EUR

V3ET XFRA NL0010731816 THINK EUROP.EQUITY U.ETF 0.410 EUR