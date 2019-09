München (ots) - - Alternativparkplätze häufig deutlich günstiger und kaum weiter entfernt



Fluggäste, die direkt am Terminal parken wollen, müssen meist tief in die Tasche greifen. Am Flughafen Münster/Osnabrück kosten zwei Wochen im terminalnahen Parkhaus 375 Euro.*) Auch am Bodensee-Airport Friedrichshafen (360 Euro) und am Flughafen Berlin-Tegel (239 Euro) werden vergleichsweise hohe Parkgebühren fällig. Den günstigsten Parkplatz in Terminalnähe gibt es in Paderborn-Lippstadt (78 Euro für zwei Wochen).



Alternativparkplätze senken die Parkkosten deutlich



Alle betrachteten Flughäfen bieten günstigere Alternativparkplätze. Teilweise sind diese nur wenig weiter entfernt als die Terminalparkhäuser. Liegen die preiswerteren Parkmöglichkeiten in größerer Entfernung zum Flughafen, gibt es häufig einen kostenlosen Shuttleservice. Ein Vergleich lohnt sich daher auf jeden Fall. In Münster/Osnabrück zahlen Flugreisende z. B. für einen alternativen Parkplatz nur 53 Euro für zwei Wochen - 322 Euro bzw. 86 Prozent weniger als direkt am Terminal. "Stellen Passagiere ihr Auto während des Urlaubs am Flughafen ab, sollten sie den Parkplatz im Voraus online buchen", rät Guido Thurmann, Leiter Flüge bei CHECK24. "Häufig sind Online-Angebote günstiger und zusätzlich ist der gewünschte Stellplatz garantiert."



Testbild (Ausgabe 15/2018) und Statista haben CHECK24 zum Testsieger in der Kategorie Flugvermittlung gekürt.



*)Preise gelten für die offiziellen Parkhäuser der 22 betrachteten deutschen Flughäfen. Referenzzeitraum: 28.9. bis 12.10.2019. Teilweise günstige Online-Tarife für Buchung vorab, reguläre Preise vor Ort können abweichen. Für Online-Buchung können zusätzliche Gebühren anfallen. Stand der Preise: 21.8.2019; Tabelle mit allen betrachteten Flughäfen unter: http://ots.de/InNzlo.



Weitere Informationen unter: https://flug.check24.de/service/parken-am-flughafen



