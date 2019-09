VAUGHAN, Ontario, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Optech (http://www.teledyneoptech.com/), ein Unternehmen von Teledyne Technologies (http://www.teledyne.com/) [NYSE:TDY] und weltweiter Marktführer für fortschrittliche Lidarsensoren, freut sich, den CL-360 (https://www.teledyneoptech.com/en/products/compact-lidar/cl-360/), bekannt zu geben, das nächste Angebot seiner neuen Linie von kompakten Lidarsensoren für UAV- und mobile Anwendungen. Der CL-360 zeichnet sich durch eine Präzision aus, die mit Lidarsensoren von Teledyne Optech gleichzusetzen ist, und wurde speziell für die Bedürfnisse von OEM-Hardwareherstellern entwickelt, die Produkte für die mobile, statische, UAV- oder Luftvermessung entwickeln. Der CL-360 schließt sich dem CL-90 (https://www.teledyneoptech.com/en/products/compact-lidar/cl-90/) in Teledyne Optechs Sortiment an kompakten, hochpräzisen Lidarscannern an.



Der CL-360 erfasst hochdichte Lidarpunkte in einer 360-Grad-Ebene, die den Sensor umgibt, bei Reichweiten über 750 m (20 % reflektierendes Ziel). Die resultierende Punktwolke weist eine Messgenauigkeit von weniger als 10 mm und eine Datengenauigkeit von weniger als 5 mm auf. Mit Scanraten von bis zu 250 Reihen pro Sekunde wird eine hervorragende Punktverteilung erreicht.

Zusätzlich zur Leistung auf großer Distanz bietet der CL-360 eine ausgezeichnete Vegetationsdurchdringung mit einer branchenführenden Laserstrahlabweichung von 0,3 mrad (1/e2). Komplexe Strukturdetails werden außerdem durch die geringere Strahldivergenz und die entsprechend kleinere Strahlgrundfläche ermöglicht, um eine wesentlich höhere Zielauflösung zu erreichen, die für Anwendungen mit hoher Dichte, wie beispielsweise Anlageninspektions- und Engineeringprojekte, erforderlich ist.

"Wir freuen uns sehr, unser Compact-Lidar-Portfolio mit dem CL-360 zu erweitern", sagt Mark Treiber, Produktmanager für Compact Lidar. "Der CL-360 wird die Grundlage für zahlreiche zukünftige Produktkonfigurationen unserer OEM-Partner für eine Vielzahl von Anwendungen und Plattformen bilden."

Über Teledyne Optech

Teledyne Optech (https://www.teledyneoptech.com/en/home/) ist Teil der Teledyne Imaging Group (http://www.teledyneimaging.com/home) und ein weltweit führender Anbieter von hochpräzisen 3D-Lidarvermessungssystemen, integrierten Kameras und produktivitätssteigernden Workflows. Teledyne Optech ist weltweit tätig und bietet sowohl eigenständige als auch voll integrierte Lidar- und Kameralösungen für die luftgestützte Kartierung, luftgestützte Lidar-Bathymetrie, mobile Kartierung, terrestrisches Laserscanning und Minenhohlraumüberwachung sowie weltraumerprobte Sensoren. Teledyne Optech unterstützt seine Kunden mit einem Rund-um-die-Uhr-Team, Vor-Ort-Service und regelmäßigen Effizienzsteigerungen im Workflow seiner integrierten Systeme.

