Aktie des Öl-Multis schießt mit dem Ölpreis nach oben. Trader sollten jetzt unbedingt auf diese Marke bei ExxonMobil achten.

Symbol:ISIN: US30231G1022Exxon Mobil-Aktionäre dürten mit den letzten 6 Monaten kaum zufrieden sein. Ein Minus von rund 9,3 Prozent infolge des starken Ölpreisverfalls war im genannten Zeitraum zu verzeichnen. Momentan hat der Anschlag auf Anlagen der Erdölindustrie in Saudi-Arabien zu einem Anstieg der Ölpreise und mit einem Gap der ExxonMobil-Aktie nach oben zu einem Bruch des abwärts gerichteten Trends gesorgt.ExxonMobil, ein Urgestein der US-Ölindustrie geht auf die von John D. Rockefeller gegründete Standard Oil Company zurück und ist gemessen am Umsatz das neuntgrößte Unternehmen der Welt. Die Fundamentalzahlen sehen sehr solide aus. Die zuvor überverkaufte Situation beim Ölpreis könnte jetzt in eine längerfristige Trendwende hineinlaufen. In der Folge könnte auch die ExxonMobil-Aktie weiter zulegen.Trader könnten das Momentum im Rahmen einer Gap-Strategie nutzen, wenn sich der Kurs bei der Marke von 74,50 USD mit einem starken Impuls nach oben absetzen sollte. Der Stopp Loss könnte dann knapp darunter gesetzt werden.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in XOM.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/exxonmobil-xom-mit-gap-nach-oben-was-kommt-jetzt/