Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Investoren steckten im europäischen Bankensektor in einem Dilemma zwischen Bewertungen nahe historischer Tiefs und den strukturellen Problemen in der Branche, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht anhaltende Ertragsrisiken unter anderem durch die Basel-4-Regeln und bleibt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens. Als "Top Picks" in der Branche nannte der Experte unter anderem Unicredit./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-09-17/08:15

ISIN: IT0005239360