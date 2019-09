Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach acht Tagen mit Zugewinnen ist die Gewinnserie des DAX nun beendet. Gestern setzten die deutlich gestiegenen Ölpreise den Leitindex unter Druck. Zum Handelsende gab er 0,7 Prozent ab. Damit schloss er 20 Zähler unter der 12.400er-Marke. Marktidee: Wirecard. Wirecard ist wohl die Aktie in Deutschland, die in den vergangenen Monaten das größte Interesse auf sich gezogen hat. Gestern gab es eine positive Meldung. Wirecard kooperiert mit UnionPay und baut dadurch das Geschäft in China aus. Die Aktie war daraufhin stärkster Wert im DAX. Aus technischer Sicht befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend. Das nächste Ziel ist bereits im Visier.