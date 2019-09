In Frankfurt. Dieser bayerische Spezialist für Embedded-Computer ist eine Art Nachfolger von Kontron. Seine Mini-Computer sind hochwertige Teile für viele Anzeigen im Auto oder für Maschinen, die losgelöst von großen Computern selbstständige Signale setzen. Es lohnt sich hinzuschauen! Nähere Einzelheiten gibt es in Kürze.



