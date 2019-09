Wenn man nur vorher wüsste, wie sich manche Aktien im Laufe der Zeit so entwickeln. Diesen Gedanken hatte jeder von uns bestimmt schon einmal. Doch leider sieht man immer erst hinterher, welche Aktien gut und welche schlecht gelaufen sind. Aber auch unter den einzelnen Indizes gibt es Unterschiede. Während der DAX in den letzten fünf Jahren um 29,19 % zulegen konnte, sehen wir beim MDAX im selben Zeitraum mit einem Plus von 62,44 % einen wesentlich stärkeren Anstieg. Schauen wir uns heute einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...