Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) hat zum Beginn der neuen Handelswoche einen rasanten Start hingelegt. In einem ebenfalls schwächeren Gesamtmarkt konnte die Dividendenperle kurzfristig mal wieder ein Kursniveau von über 28,00 Euro je B-Aktie erreichen, auch wenn es kurz darauf wieder ein wenig bergab ging. In der Spitze entsprach das jedoch einem Kursplus von über 10 %. Doch was waren die Gründe für diese steile Entwicklung zum Wochenstart? Und wie wird es bei der Dividendenperle weitergehen? ...

