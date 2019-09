Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Investorenveranstaltung und einer Fachmesse in Paris auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Wettbewerber stünden vor der Neueinführung bemerkenswerter Produkte, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht den Medizintechnikhersteller zwar weiterhin in der Rolle eines Marktanteilsgewinners, dies spiegele sich in der Bewertung aber auch schon wider./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-09-17/08:36

ISIN: DE0005313704