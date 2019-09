Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 160 auf 185 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei für den Textilhändler dank neuer Produkte und stützender Endmärkte besser verlaufen, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn an, rechnet vorerst aber kostenseitig mit einer bremsenden Wirkung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-09-17/08:38

ISIN: SE0000106270