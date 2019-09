Nach der Top-Performance im ersten Halbjahr kommt die Amazon-Aktie derzeit nicht in Tritt. Seit Wochen hängt der Titel in einer Seitwärtsrange fest - so wie zuletzt Anfang des Jahres. Wer damals Geduld hatte, wurde innerhalb kurzer Zeit mit kräftigen Kursgewinnen belohnt. Die Analysten bleiben überaus bullish.Mit Amazon ist an der Börse derzeit kein Staat zu machen. Mittlerweile sechs Wochen notiert die Aktie seitwärts. Anzeichen für einen Ausbruchsversuch? Fehlanzeige. Am Montag ging es um 1,7 ...

