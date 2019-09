Am Samstag flog ein Flugtaxi des Start-ups Volocopter erstmals vor Publikum über Stuttgart. Daimler ist bereits länger an Volocopter beteiligt. Daimlers chinesischer Partner Geely ist vor kurzem über eine Finanzierungsrunde bei Volocopter eingestiegen. Werden Daimler und Geely auf lange Sicht von Volocopter profitieren können?Bei dem Test am Samstag drehte das Fluggerät von Volocopter gut vier Minuten lang vor dem Mercedes-Museum seine Runden. Der Volocopter flog dabei ohne Passagiere. Ein Pilot ...

