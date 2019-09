Der Euro ist am Dienstag in der Früh wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,0995 Dollar nach 1,1031 Dollar beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1009 Dollar notiert."Der Euro setzte seine Konsolidierung innerhalb des seit Ende Juni bestehenden ...

