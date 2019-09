Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor einer Investorenveranstaltung am 25. September in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Bei dem Brillenkonzern gebe es im Vorfeld der Veranstaltung Luft nach oben für die Synergieziele, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Abwesenheit eines neuen Konzernchefs sei es aber nicht absehbar, dass dies auch positiv auf die Profitabilität durchschlägt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-09-17/09:18

ISIN: FR0000121667