Durch die digitale Nachbildung können große und komplexe Anlagen nahezu in Echtzeit überwacht und analysiert werden. Mit der neuartigen Simulationstechnologie "reduced basis finite element analysis" (rb-FEA) in Kombination mit der Industrieerfahrung von Bilfinger sei es möglich, den aktuellen Zustand einer Anlage schnell und präzise zu bewerten. Zudem können so mögliche Defekte erkannt werden, noch bevor sie auftreten.

Bilfinger will die Digital Twin-Technologie von Akselos für Kunden aus allen Kernindustrien verfügbar machen. Ein erster Anwendungsbereich sind große und komplexe, fest installierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...