Basel (ots) - Die digitale Entwicklung beeinflusst uns und unsere Lebensweise in zahlreichen Bereichen - digitale Hilfsmittel und Prozesse sind nicht mehr wegzudenken. Eine Entwicklung, die eine Integration der Digitalisierung, auch in der Bildungslandschaft verlangt. Welche digitalen Möglichkeiten prägen die Schule der Zukunft? Was bedeuten digitale Kompetenzen für Lehrpersonen? Wie können Eltern und Grosseltern ihre Kinder in der digitalen Welt begleiten? Politik und Wirtschaft sind bereits mit Hochdruck daran und unterstützen die Schweizer Bildungslandschaft. Denn eine moderne Infrastruktur und zeitgemässe Weiterbildungsmöglichkeiten sind die Basis für einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien.



Für Schulleiter, Lehrpersonen und Eltern



Ob Lehrpersonen, Schulleiter/innen, politische Entscheidungsträger/innen, Bildungsdienstleister oder Eltern - die didacta DIGITAL Swiss beleuchtet die Digitalisierung aus unterschiedlichen Blickwinkeln und präsentiert Anregungen und Lösungen für die unterschiedlichen Zielgruppen.



Internationale Keynote Speaker und praxisorientierte Workshops laden zum Mitmachen ein



Das innovative Veranstaltungskonzept der didacta DIGITAL Swiss vereint ein praxisorientiertes Veranstaltungsprogramm mit einem interaktiven Ausstellungsbereich und ist somit ein wichtiger Aus- und Weiterbildungstreffpunkt für alle Besucherinnen und Besucher. Das Ausstellungsangebot umfasst neue pädagogische Lösungen und Konzepte zu Themen wie digitale Grundbildung, digitale Lehrmittel und Apps, IT-Infrastruktur, Making/Robotics/Coding sowie pädagogische Konzepte und Einsatzszenarien.



Das facettenreiche Programm umfasst praxisorientierte Workshops, Diskussionsrunden sowie richtungsweisende Keynotes. Zu den Highlights gehören die Paneldiskussion zum Thema «Digitale Transformation in Schulen» und Best- Practice-Beispiele, die zeigen, wie die Digitalisierung vorangetrieben werden kann unabhängig von den Mitteln. Zu erwarten sind auch Trendthemen, wie zum Beispiel Computional Thinking, Artificial Intelligence, Programming und Interactive Media.



didacta DIGITAL Swiss 2019

Datum Donnerstag, 28. bis Samstag, 30. November 2019

Öffnungszeiten 9 bis 17 Uhr

Ort Halle 1 Nord, Messe Basel

Eintritt Tageskarte CHF 18

Online-Ticket CHF 15 (möglich ab 1. Oktober 2019)

Partner Didacta, www.didacta.de

Internet www.didacta-digital.ch

Facebook didactadigitalswiss

Twitter didactaDIGSwiss Ansprechpartnerin für die Medien:



Patrizia Ciriello, Kommunikationsleiterin

MCH Messe Schweiz (Basel) AG | CH-4005 Basel

Tel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@didacta-digital.ch



Original-Content von: Didacta Schweiz Basel / MCH Group AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100060652