Die Aktie von BASF hat in der 1-Jahres-Betrachtung rund 16% an Wert verloren und kämpft derzeit mit der Kursmarke von 65 Euro. Auf 1-Monats-Sicht können sich BASF-Aktionäre allerdings über einen Kursgewinn in Höhe von 15% freuen - dabei notiert die BASF-Aktie seit kurzem wieder im langfristigen Aufwärtstrend (GD200 aktuell bei 63,66 Euro).Die US-Investmentbank Goldman Sachs...

