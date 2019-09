Unterföhring (ots) - 17. September 2019. Alles neu und verrückt erfolgreich am Mad Monday auf ProSieben: Mit 15,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen startet "The Big Bang Theory" (20:15 Uhr) genial in die finalen Folgen der zwölften Staffel. Im Anschluss kommt "Young Sheldon" (20:45 Uhr) mit den neuen Folgen der zweiten Staffel auf erfreuliche 12,9 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe. "Die Simpsons" haben mit 11,2 Prozent Marktanteil (21:15 Uhr, E 14-49 J.) ebenfalls eine Menge Spaß, und "The Orville" (23:05 Uhr) beschließt den Montagabend auf ProSieben mit schönen 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 17.09.2019 (vorläufig gewichtet: 16.09.2019)



