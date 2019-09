London (ots/PRNewswire) - Mindtech Global Ltd, ein in Großbritannien ansässiges Start-up, kündigt die Verfügbarkeit von Mindtech Chameleon Simulator zur Erstellung synthetischer Bilddatensätze für das Training neuronaler Netzwerke und Mindtech Chameleon AI Tools für das End-to-End Datenmanagement von Deep Learning-Systemen an.



Synthetische Datensätze



Das effektive Training von neuronalen Netzwerken für die visuelle Verarbeitung erfordert enorm große Datensätze, d.h. Bilder mit Ground-Truth-Annotationen, und der Zugang zu derartigen Datensätzen ist eine wesentliche Hürde für zahlreiche Firmen. Chameleon Simulator kann kostengünstig und unbegrenzt verzerrungsfreie Trainingsdaten generieren. Unkompliziert lässt sich dazu eine breite Palette vollständiger, präziser Annotationen wie Pixel Perfect-Masken, präzise Bereichsdaten und Ableitungen wie Velocity erstellen.



Echte Datensätze aus dem realen Leben unterliegen zahlreichen Einschränkungen, die für Chameleons synthetisch erzeugte Daten nicht greifen, mit Möglichkeiten wie Modellierung problematischer Randbereiche, akkurate Zielsystem-Synthese des Kunden (Objektiv, Sensor, verarbeitungsbedingte Verzerrung) und Datensätzen, die keine Datenschutz- oder DSGVO-Probleme aufwerfen.



Markt- und anwendungsoptimiert



Optionale marktorientierte Pakete wurden entwickelt, um Kunden zu ermöglichen, schnell Umgebungen für verschiedene Szenarien in den Bereichen Automobilindustrie, unbeaufsichtigt arbeitende Maschinen, Einzelhandel und Sicherheit zu erstellen. Kundenspezifische Packs werden auf Anfrage erstellt.



Datensatz-Management



Chameleon AI Tools macht aufwändige Arbeitsschritte einfach und verwaltet das Zusammenführen, Verifizieren und Erweitern von Datensätzen für den Einsatz in Branchenstandard-Frameworks wie TensorFlow und Caffe2. Die Tools liefern Report und Visualisierung von relevanten Zahlen für die Ergebnisanalyse



Hervorragende Ergebnisse



Der Einsatz von synthetischen Daten verbessert die Genauigkeit in neuronalen Netzwerken, wirkt aktiv Verzerrungen entgegen und kann die Menge der erforderlichen "echten" Daten erheblich reduzieren, was Zeit und Geld spart.



Chris Longstaff, VP Product Management bei Mindtech, erklärt: "Mit Hilfe von Chameleon Tools kann jeder innovative Lösungen auf den Markt bringen. Die Fähigkeit, neuronen-spezifische Verzerrung zu reduzieren, ist ein wichtiger Teil der Vision unseres Unternehmens für die ethisch verantwortungsvolle Nutzung von KI".



"Ausreichende Mengen an unterschiedlichen, qualitativ hochwertigen und annotierten Bildern sind entscheidend für das Training und die Validierung der visuellen KI-Lösungen von heute", sagt Jeff Bier, Gründer der Embedded Vision Alliance. "Künstlich generierte Bilder, wie sie beispielsweise von Mindtechs Chameleon Toolset erstellt werden, können das Problem eliminieren, große Mengen an beschrifteten echten Bildern beschaffen zu müssen. Dieser Ansatz ist besonders interessant für Anwendungen, bei denen Entwickler Material benötigen, das in der physischen Welt schwer abzubilden ist, beispielsweise, weil es einfach zu teuer wäre, dieses Motiv zu inszenieren".



Verfügbarkeit



Mindtechs Chameleon AI Tools ist ab sofort verfügbar.



