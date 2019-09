Zum Wintersemester 2019/2020 fällt an der Rheinischen Fachhochschule Köln der Startschuss für den neuen Masterstudiengang "Liability, Risk and Insurance PI/D&O/Cyber" (LL.M.). Das Angebot ist auf Themen rund um Vermögensschadenhaftpflicht, D&O- und Cyber zugeschnitten. In drei Semestern werden berufsbegleitend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...