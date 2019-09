...der Nord-LB. Die Kohlestromtochter, die von E.on an die Finnen verkauft wurde, gilt als Geheimfavorit mit einem angehobenen Kursziel von 25,50 Euro auf 34 Euro und begründet sich mit den deutlich höheren Preisen für Strom in der normalen Versorgung. Daran hängen umfangreiche Überlegungen für alle freien Aktionäre, die mit einem aufgestockten Abfindungsangebot seitens der Finnen (Fortum) rechnen. Kurse bis 38 Euro werden gehandelt.



