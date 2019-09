Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Branchenschätzungen zufolge könnte das Prämienvolumen für Cyberversicherungen, also die Absicherung internetbasierter Risiken, bis 2025 auf 20 Milliarden US-Dollar anwachsen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Potenzial der Versicherungen mit Dienstleistungen rund um Cyberrisiken könne sogar noch größer sein. Nach der Übernahme von XL gehörten die Franzosen zu den erfahrensten Konzernen in diesem Themenbereich./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

