Diversifikation ist für die Portfolios aller Anleger wichtig, um das Gesamtrisiko zu reduzieren und den Anlegern mehr Gewinnchancen zu bieten. Sie kann ein entscheidendes Element sein - und es kann dich in große Schwierigkeiten bringen, wenn du keine hast. Einige Investoren haben jedoch argumentiert, dass du nicht so viel Diversifikation brauchst, da sie es dir nicht erlaubt, dich auf deine wichtigsten Aktien zu konzentrieren. Also, was ist der beste Weg, um für Diversifikation zu sorgen? Wie hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...