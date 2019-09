Wirecard-Calls mit 92%-Chance bei Kursanstieg auf 165 EUR

Wegen ihrer hohen Kursschwankungen eröffnete die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) auch in den vergangenen Wochen risikobereiten Anlegern hervorragende Tradingchancen. War die Aktie noch am 15.8.19 zeitweise um 131 Euro zu bekommen, konnte sie am 9.9.19 um 21 Prozent teurer bei 159 Euro verkauft werden. In den vergangenen Tagen ging es mit dem Aktienkurs wieder leicht nach unten.

Die zukünftige Kooperation mit UnionPay, der einzigen Kreditkartengesellschaft Chinas, soll für kräftige Zuwächse beim Zahlungsdienstleister sorgen. Auch die neuerlichen Kaufempfehlungen von Kepler Cheuvreux und der Baader Bank mit Kurszielen von bis zu 230 Euro könnten den Aktienkurs wieder auf alte Höhen ansteigen lassen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 165 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 15.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000PX17118, wurde beim Wirecard-Aktienkurs von 154,15 Euro mit 1,22 - 1,24 Euro gehandelt.

Wenn die Wirecard-Aktie in spätestens einem Monat auf 165 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,71 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 145,102 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 145,102 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ2KDD4, wurde beim Aktienkurs von 154,15 Euro mit 1,02 - 1,03 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie auf 165 Euro zulegen, ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,98 Euro (+92 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 139,7992 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 139,7992 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM1BJY1, wurde beim Aktienkurs von 154,15 Euro mit 1,52 - 1,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,52 Euro (+64 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de