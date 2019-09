Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsident Draghi ist es ein letztes Mal gelungen, die Märkte auf der "dovishen" Seite zu überraschen, so die Analysten der DekaBank.Allerdings habe die positive Reaktion der Rentenmärkte hierauf nur kurz angedauert, denn schnell sei klar geworden, dass die EZB inzwischen die Grenzen der Wirksamkeit erreicht oder gar überschritten habe. Am Geldmarkt seien daraufhin die Erwartungen an weitere Zinssenkungen zurückgenommen worden, und auch am langen Ende der Zinskurve seien die Renditen nach oben angepasst worden. Der Marktfokus wandere nun auf die andere Seite des Atlantiks, wo bei der US-Notenbank FED am Mittwoch dieser Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als gesetzt gelte. (Ausgabe vom 16.09.2019) (17.09.2019/alc/a/a) ...

